La Catalogne veut rejoindre l'Occitanie en train pour les affaires

Pour rappel Martin Malvy, dernier président de Midi-Pyrénées, avait en son temps réclamé 3 allers-retours entre Toulouse et Barcelone

La région espagnole de Catalogne voudrait renforcer les liaisons entre Barcelone et Toulouse en train et "transformer cette ligne touristique en une ligne d’affaires en mettant tout d’abord en placemais aussi, soit 12 allers-retours Barcelone-Perpignan" explique le blog Voie du Midi . Avec 24 circulations par jour, le tunnel du Perthus deviendrait enfin rentable et les liaisons suffisamment nombreuses pour ancrer les échanges via le train. "".