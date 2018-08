Ils soutiennent les Lauriers 2018 du Voyage d'Affaires

La Compagnie : pour réinventer l'expérience classe Affaires entre Paris et New-York



Née de l’association de professionnels du monde de l’aérien et d’entrepreneurs ambitieux, La Compagnie réinvente l’expérience classe affaires depuis le 21 Juillet 2014.



Elle propose chaque jour, des vols exclusivement classe affaires entre Paris et New York à des tarifs 30 à 50% moins chers que la concurrence. Fin 2016, La Compagnie s’est rapprochée de XL Airways afin de créer le 1er groupe à aérien à bas prix. Présidées par Laurent Magnin, les deux compagnies françaises s’engagent à démocratiser le transport aérien, de la classe éco (XL Airways) à la classe affaires (La Compagnie).





Les passagers de La Compagnie dispose d'un accès prioritaire aux contrôles de sécurité et d'un accès au salon. La proximité de Paris et la rapidité d'accès à orly sont deux atouts majeurs de la Compagnie.



Autre nouveauté, l'arrivée dans la flotte deux Airbus A321neo connectés et équipés à 100% de sièges business full flat.



Une cabine 100% business



Les cabines des avions de La Compagnie ont été entièrement configurées en classe affaires avec la collaboration de la PME française Aerotec Concept. Elles sont équipées de 74 sièges, là où l’aménagement habituel peut atteindre 230 sièges. L’allée centrale dessert 19 rangées de 2 fois 2 sièges.



Le confort à bord, tout simplement



Intégrés en coque fixe, les sièges mesurent de 118 cm de haut et 66cm de large. Ils sont espacés de 115 cm et s’inclinent à 175° en position semi-allongée. Cela permet au passager de bénéficier d’un large espace personnel et de la possibilité de dormir confortablement à bord. Et pour le sommeil, des oreillers anti allergéniques et une couverture moelleuse sont disposés sur chaque siège avant le vol à l’attention de nos passagers.



Grâce à son système de LED, le module Mood Light permet de créer une ambiance propre à chaque phase de vol (embarquement, dîner, réveil) pour le bien-être des passagers.



Un programme de fidélité simple et transparent



MyCompagnie est un programme de fidélité pas comme les autres. Pas de barème énigmatique ou de faux avantages mais plutôt un programme tout simple et une échelle de points transparente.



A chaque vol (aller comme retour), les passagers peuvent gagner des points en fonction du type de billets réservé sur une échelle de 1 à 5 points. Depuis mai 2017, s’ils parrainent leurs amis ou sont parrainés, ils cumulent également 2 ou 4 points respectivement.



Les passagers peuvent ensuite dépenser leurs points en billets La Compagnie. Depuis mai 2017, le programme permet aussi de dépenser ses points en services La Compagnie ou billets XL Airways. Les passagers peuvent se créer un compte gratuitement

depuis le site web de La Compagnie et contacter le call center pour utiliser leurs points