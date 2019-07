La Défense : près de 1000 nouvelles chambres d’hôtel d’ici 2023

D’ici 2023, 4 nouveaux hôtels auront fait leur apparition dans le quartier de La Défense. Cela s’inscrit dans une volonté de "transformer le quartier d’affaires en un véritable pôle de vie". Dès 2020, c’est Mama Shelter qui ouvrira dans le quartier son troisième établissement francilien. Fidèle à l’esprit décalé de l’enseigne, le nouvel hôtel sera situé non loin de la Seine et comptera 211 chambres et 2 restaurants.





En 2021, ce ne seront pas un mais 2 nouveaux hôtels qui ouvriront leurs portes à La Défense. Okko Hôtels ouvrira un établissement de 184 chambres, qui comprendra également un espace ouvert dédié à la détente comme au travail ainsi que des salles de réunion. Il s’établira dans un ensemble immobilier à proximité du futur campus Vinci et de l’Arena de Paris La Défense. Staycity exploitera de son côté un autre établissement dès 2021. Situé côté Courbevoie, l’hôtel de 216 chambres appartiendra à un ensemble immobilier où des bureaux seront aussi implantés.





Enfin, en 2023, c’est cette fois Radisson qui ouvrira à La Défense le premier établissement français de sa marque Collection Hotel & Suites. L’hôtel sera situé dans l’une des futures tours Sisters. Au total, 354 chambres, suites et appartements seront disponibles, avec également un centre business, un restaurant et un bar.