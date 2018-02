La SNCF demande aux Franciliens de reporter leurs déplacements

SNCF conseille en conséquence à ses clients Franciliens de reporter leurs déplacements dans la mesure du possible, et s’ils ne le peuvent pas, de se renseigner avant leur départ sur leurs canaux d’information habituels : Appli SNCF, sites internet, fils twitter…



Pour les grandes lignes, le trafic est normal sur l’Axe Sud-Est (Lyon, Marseille, Montpellier…). Le plan de transport est assuré dans son intégralité sur l’Axe Nord (Lille) et sur l’Axe Est (Strasbourg) avec quelques rallongements de temps de parcours. 85% des trains sont assurés sur l’axe Atlantique (Bretagne, Pays-de-Loire et Aquitaine).



Sur les lignes TGV Atlantique, Nord et Est, la vitesse des TGV sera réduite comme hier sur trois lignes à grande vitesse. La vitesse habituelle de 300 ou 320 km/h est réduite selon les zones traversées à 220 voire à 160 km afin d’éviter la formation de blocs de glace sous les bas de caisse des trains et leur projection, ce qui pourrait occasionner d’importants dégâts au matériel roulant et aux installations fixes. Ces limitations de vitesse vont générer des retards qui dépendront des trajets et de la longueur des zones enneigées traversées.