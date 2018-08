La coque de son smarphone se transforme en carte de visite

"Nous avons opté pour un QRcode non modifiable car il fonctionne sans internet. Les professionnels ne sont donc pas dépendants d'une connexion ou de la 4G : le QRcode marche partout, même dans les lieux où les réseaux sont absents ou de mauvaise qualité comme le métro, à l'étranger".

La Business Coque affiche les couleurs de l'entreprise du voyageur d'affaires mais également - grâce à un QRcode - l'ensemble de ses coordonnées pros. Ainsi, plus besoin de cartes de visite. Il suffit de laisser son interlocuteur prendre le QRcode en photo pour qu'il ait toutes les informations professionnelles (nom, prénom, téléphone, e-mail, site web...) ajoutées dans son répertoire en quelques secondes.En revanche, il n'est pas possible de modifier les données intégrées dans le QRcode une fois qu'il a été imprimé. Il faut ainsi faire réaliser une nouvelle coque en cas de changement de poste ou de numéro de téléphone.Younes Joumad de Coque Coque expliqueLa personnalisation est la clé du produit Business Coque. La start-up peut s'adapter à toutes les demandes des entreprises : logo, charte graphique, coque personnalisée pour chaque collaborateur... Elle prend également en charge tous les modèles de téléphone portable : IPhone, Samsung, LG, Nokia, Huawei, Sony, HTC, Wiko, Google, Asus…Par ailleurs, les protections possèdent des bords avec grips et des parties en silicone pour un maximum de confort d'usage.Concernant les tarifs, la réalisation de la Business Coque se fait sur devis. Le prix dépend des options choisies ou encore du nombre commandé. Néanmoins, à titre indicatif, pour un petit parc de moins de 10 business coques, le tarif grand public est appliqué : 17,90€.