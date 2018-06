La gare Saint Lazare à l'arrêt ce mercredi matin

La circulation des trains est totalement interrompue mercredi matin à la gare parisienne de Saint-Lazare en raison d'une panne de signalisation. La SNCF invite les passagers des lignes desservant Saint-Lazare (L, J, Intercités et TER Normand) " à reporter leurs déplacements ".



" Des gares terminus temporaires sont créées à La Défense, Houilles-Carrières-sur-Seine, La Garenne Colombes et Argenteuil ", a-t-elle précisé.



" Il s'agit d'un gros pépin ", a déclaré un porte-parole de la SNCF. Les équipes techniques étaient à pied d'oeuvre depuis 2h30 " pour effectuer les recherches et les réparations nécessaires".