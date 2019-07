La menace d'une grève s'éloigne chez HOP

Le Conseil SNPL HOP! avait mandaté le Bureau début juillet pour déposer un préavis de grève. A l'issue d'une nouvelle réunion hier avec la direction d'Air France et le SNPL d'Air France, les pilotes de la compagnie régionale ont annoncé, dans un communiqué interne, qu'ils suspendaient leur menace d'une grève. Leur objectif reste d'obtenir leur intégration au sein de leur maison-mère Air France. Selon le SNPL de HOP, la direction d'Air France a pris en considération au plus haut niveau – le PDG du groupe Air France-KLM Ben Smith était présent pendant une partie des échanges - «les problématiques» soulevées par le syndicat, un vrai changement d'approche car il n'y avait «jamais eu de dialogue social direct entre la direction d'Air Fance et les représentants des pilotes de HOP !».