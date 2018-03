La moitié de la France en vigilance orange, l'île-de-France priée de rester au garage jusqu'a ce jeudi midi

Selon les prévisions de Météo France, les conditions météorologiques vont se dégrade dans la nuit du mercredi 28 février au jeudi 1er mars. En effet, une perturbation en provenance du Sud remontant vers le Nord touchera la région Île-de-France dans la soirée. De faibles précipitations neigeuses sont attendues à partir de 23 heures jusqu’à environ 9 heures du matin (cumul compris entre 1 et 4 cm). Elles laisseront ensuite place à des pluies verglaçantes à partir de 9 heures jusqu’à la mi-journée du jeudi 1er mars. Une accalmie est attendue dans l’après midi.



Le verglas au sol pourrait être sévère et est de nature à générer des risques très sérieux de sécurité routière. Ainsi des mesures ont été prises afin d'éviter les perturbations pour le trafic et les accidents :

- La circulation des poids lourds de plus de 7, 5 tonnes est interdite sur la RN118 à compter de ce mercredi 28 février 22 heures et ce, jusqu’à la fin de l’épisode. Cette interdiction s’étend à l’ensemble des véhicules articulés, ainsi que ceux transportant des matières dangereuses et ceux transportant des personnes.

- Sur les axes principaux (autoroutes et réseau national…), la vitesse de ces mêmes véhicules est limitée à 80 km/h, toute manœuvre de dépassement de véhicule leur est aussi interdite.



Le préfet de Police de Paris, déconseille vivement les déplacements en voiture durant toute la durée de l’épisode et appelle les piétons et les deux roues à la plus grande prudence.