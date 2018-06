La politique de restriction aux frontières du Président Trump inquiète les voyageurs d'affaires

Parmi les acheteurs de voyages d'affaires américains qui ont répondu à l'enquête, 37 % ont déclaré qu'ils croyaient que ces restrictions entraîneraient une réduction des voyages d'affaires dans leur entreprise à l'avenir. Parmi les acheteurs européens, 31 % ont déclaré que les décrets du gouvernement ont incité leurs entreprises à réduire les déplacements. Près de 40 % ont déclaré que leur volonté de planifier des réunions et des événements aux États-Unis avait diminué en raison des politiques et des messages de Trump sur les voyages et l'immigration. Les acheteurs de voyages, tous membres de GBTA, s'attendaient également à un impact négatif durable. Soixante-quatre pour cent se disent préoccupés par la possibilité que d'autres pays réagissent et rendent les voyages des citoyens américains plus difficiles, tandis que 56 pour cent prévoient des complications dans les voyages aux États-Unis et 51 pour cent sont préoccupés par la possibilité d'une augmentation des menaces contre les voyageurs américains à l'étranger. Les personnes interrogées sont également préoccupées pour des questions purement économiques : 36 % ont déclaré qu'ils pouvaient voir des projets ou des contrats entre des entreprises américaines et étrangères annulés.

Enfin, dans un communiqué publié ce mercredi,l'Association of Corporate Travel Executives parle d'une "décision décevante de la Cour Suprême qui remet en cause tous les principes qui sous-tendent l'économie mondiale et qui va pénaliser sévèrement les voyageurs d'affaires."