La réalité virtuelle à bord menace la sécurité selon les tests KLM

Le premier scénario était un vol calme et sans incident, le second simulait des turbulences, et le troisième une dépressurisation rapide de la cabine (avec secousses, bruit, masques à oxygène et tout ce que cela implique).



Le premier scénario n'a rien révélé d'anormal, si ce n'est que le personnel de bord a dû faire plus d'efforts pour communiquer avec les utilisateurs de casques.



Cependant, KLM et NLR ont constaté avec surprise que plusieurs passagers étaient tellement absorbés par l'expérience qu'ils sont restés passifs même durant le troisième scénario.



De manière générale, des mouvements mal contrôlés pourraient par ailleurs présenter des risques de choc si les utilisateurs ne font pas attention.



L'essai est toujours en cours d'analyse et les résultats complets devraient être publiés d'ici la fin du mois de septembre.



Le Centre Aéronautique Néerlandais fait,cependant, un premier constat, "l 'effet que les chercheurs soupçonnaient auparavant était apparent pendant l'essai, à savoir que le port d'un casque RV affecte la communication entre les passagers et l'équipage ", ajoutant que l'utilisation de ces casques "pouvait affecter le niveau de sécurité à bord ."