La vigilance orange étendue à 13 départements pour neige et verglas

Les voyageurs d'affaires sont invités à la prudence s'ils doivent prendre la route sur 13 départements du Sud de la France qui ont été placés en vigilance orange jusqu'à jeudi 6h au moins pour neige et verglas. Un épisode méditerranéen neigeux marqué est en effet attendu ce mercredi 28 février sur tout le Sud de la France, avec 3 à 10 cm au moins dans les départements en vigilance.



4 départements ont été ajoutés ce mercredi matin : Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Ardèche (07) et Haute-Garonne (31).

9 départements étaient déjà alertés depuis hier mardi : il s'agit des Alpes-Maritimes, de l'Aveyron, du Gard, de l'Hérault, des Landes, de la Lozère, des Pyrénées-Atlantiques, du Tarn et du Var.