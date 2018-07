AlloSimone, la voix de la SNCF arrive sur Twitter ce vendredi (+vidéo)

Les tweets utilisant le hashtag #AlloSimone feront l’objet d’une réponse en temps réel à compter du 13 juillet. Ils seront ensuite triés par thème (annonces à bord, écrans en gare, cohérence de l’information...) puis adressés aux services SNCF concernés. Une fois la cause du dysfonctionnement identifié et le délai de correction estimé, Simone s’en fera l’écho.



En fonction de la réponse apportée, l’avatar de Simone apparaîtra dans un environnement contextualisé, dans une gare, dans une tour de contrôle ferroviaire ou encore au sein d’une salle de crise opérationnelle.



Ce nouveau compte Twitter qui prend les traits de la voix de la SNCF, sera géré par 50 community managers. L'équipe fera remonter "chaque message auprès des responsables des gares, des TGV, des Intercités, des TER ou des lignes Transilien pour que soient résolus au plus vite les problèmes constatés par les voyageurs" , assure la SNCF.