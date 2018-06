Latam Airlines : direction Lisbonne et Munich

Latam Airlines proposera cinq vols hebdomadaires entre Lisbonne et São Paulo à compter du 2 septembre 2018. Un Boeing 767 d'une capacité de 191 places en classe économique et de 30 sièges Business sera déployé sur cette ligne.



Le vol JJ8178 reliant São Paulo-Guarulhos à Lisbonne durera dix heures et sera opéré de nuit. Au retour, le vol JJ8179 durera 10 heures et 45 minutes et sera effectué de jour. Les heures exactes de départ et d'arrivée dépendront des jours de voyage.



Par ailleurs, la compagnie sud-américaine ouvrira une liaison entre Munich et São Paulo. Cette ligne, actuellement en attente d’approbation des autorités de régulation, devrait être lancée au cours du premier semestre 2019. La capitale bavaroise sera la deuxième destination Allemande du transporteur après Francfort.