LatamAirlines a +2,8% au premier semestre

Le trafic passagers de LATAM Airlines le plus grand transporteur aérien en Amérique latine, a augmenté de 2,8% dans la première moitié de 2018.



Entre janvier et juin, le trafic intérieur de la compagnie en Argentine, au Chili, en Colombie, en Équateur et au Pérou a augmenté de 3,1% d'une année sur l'autre, tandis que sur son principal marché, le Brésil, il a augmenté de 2,3%.



Quant au trafic international, il progresse de 0,4% en juin et de 2,9% au premier semestre.