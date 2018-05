Lauriers 2018 du Voyage d’affaires, c’est parti!

La compagnie aérienne de l'année

Les technologies et services du voyage d’affaires

Deux prix sont soumis au vote du grand public du 3 au 21 septembre 2018, à savoir :Cette catégorie a pour but de récompenser la meilleure compagnie aérienne qui opère en France sans restriction de nationalité d'origine. La compagnie peut mettre l'accent sur des services ou une classe de voyage particulière.Grande nouveauté 2018, une présélection des compagnies sera assurée par les équipes des Lauriers du Voyage d’Affaires. 10 compagnies seront ainsi nominées et proposées aux votes du public.Cette catégorie a pour but de récompenser la meilleure innovation technologique offert aux voyageurs d'affaires ou à leurs acheteurs. Par innovation technologique, mobile ou non, on entend : les développements logiciels et matériels, les innovations utilisables sur toutes plateformes numériques, les outils directement exploitables par les voyageurs et toutes les applications technologiques construites autour de développements spécifiques (Iphone, Blackberry…)Par ailleurs et comme en 2017,sera décerné à l’une des 5 entreprises start-ups invitées à "pitcher" devant les acheteurs et les Travel Managers dans le cadre de la Journée Internationale du Voyage d'Affaires. Le lauréat sera récompensé par Bruno Dierickx, Directeur Commercial de Thalys et Georges Rudas Président d'Amadeus France à la clôture de la remise des prix des lauriers 2018 qui aura lieu le 26 septembre 2018.La remise des prix des Lauriers 2018 du voyage d’affaires aura lieu ledans le cadre du Salon IFTM Top Resa, Porte de Versailles à Paris.