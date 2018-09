Lauriers: dernière semaine pour voter pour l'entreprise de l'année

Dans le cadre du salon IFTM Top Resa, cinq entreprises participeront au Laurier d’Avenir 2018 qui récompense la Start-up la plus innovante du voyage d’affaires.Les candidats devront "pitcher" le mercredi 26 septembre à 14h30 devant un panel d'experts, d'acheteurs et de travel managers... Seule obligation : le voyageur d’affaires devra être au centre des préoccupations de celles et ceux qui convoiteront ce Laurier d’Avenir.La remise des prix aura lieu le mercredi 26 septembre 2016 dans le cadre du Salon IFTM Top Resa, Porte de Versailles à Paris.Pour mémoire, les lauréats des Lauriers 2017 du voyage d’affaires