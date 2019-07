Le Canada et les Pays-Bas vont tester des vols sans passeport

Comment ? En utilisant leur smartphone. Un projet pilote qui sera mis en place fin 2019 et en 2020 sur les liaisons entre Toronto ou Montréal et Amsterdam pour les compagnies Air Canada et KLM. La technologie blockchain sera utilisée afin de protéger les données biométriques des utilisateurs.



Seuls les voyageurs volontaires pourront tester ce nouveau dispositif. Il sera gratuit et non obligatoire. A noter qu'il sera ouvert uniquement aux personnes de nationalité Canadienne et Néerlandaise pour les personnes de plus de 18 ans.



L'objectif de ce système : un gain de temps considérable aux frontières et accroître la sécurité.