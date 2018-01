Le Congo ouvre un site pour simplifier les démarches de visa

Le nouveau site de l'Ambassade du Congo en France , permet d'effectuer une partie de ses démarches de demande de visas en ligne et ainsi de gagner du temps lors des déplacements à l’Ambassade.Pour les demandes de visas, le voyageur doit remplir un formulaire en ligne et transmettre en même temps une photo d’identité numérisée. Il peut également, s'il le souhaite, effectuer le règlement des frais consulaires via le portail. Par contre, seuls les paiements via un compte PayPal sont possibles. Le reçu de paiement devra être joint au dossier de demande de visa lors de la présentation de ce dernier à l’Ambassade.Par ailleurs, pour les frais de visa et autres documents consulaires, uniquement les règlements par carte bancaire seront acceptés aux guichets du consulat. Il n'est plus possible d'avoir recours au mandat cash depuis le 1er janvier 2018.