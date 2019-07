Le G7 va fortemment pertuber le trafic et les transports à Biarritz

A l'occasion du sommet des chefs d'Etats du G7 du 24 au 26 août, des mesures particulières de sécurité seront mises en place à Biarritz.



Un dispositif temporaire et progressif sera instauré du 23 au 27 août 2019 autour de trois zones maritimes réglementées entre les communes de Tarnos et de Guéthary. Pour les automobilistes, il est recommandé de prendre l'A63 qui sera gratuite du samedi au lundi entre les échangeurs 4 et 6.



Le boulevard du BAB sera complètement interdit à la circulation de l'avenue Larochefoucault jusqu'au rond point du Mousse (à proximité de l'aéroport).



La RD 810 aussi sera réservée aux délégations officielles du G7. Interdite pour les autres usagers du viaduc de la Négresse jusqu'au rond point de la gendarmerie à Anglet... (celle en bas de la côte, pas celle de la bute aux cailles ).



Côté transport, l'aéroport sera fermé dès le vendredi matin 23 août après les 2 premiers vols jusqu'au lundi 26 août au soir. Côté gares, seront fermées celles de Boucau, Bayonne, Biarritz, Guéthary et Deux-Jumeaux.



Pas de dessertes en bus longue distance, les bus grandes lignes, dit "Macron", à Bayonne, Biarritz et Hendaye. Saule Saint Jean de Luz sera desservie mais la gare routière sera déplacée à Ciboure près du lycée maritime.