Le Pakistan annonce la réouverture de son espace aérien aux compagnies étrangères

La fermeture de l’espace aérien du Pakistan avait eu d'importantes répercussions sur les programmes de vols de nombreuses compagnies. L'espace aérien pakistanais est en effet fréquemment utilisé par les transporteurs exploitant des vols à destination et en provenance d'autres pays, en particulier les vols entre l'Europe et l'Asie. Cette interdiction de survol avait notamment forcé Air Canada et United à suspendre certains de leurs vols à destination de l'Inde et avait également obligé Air India à ajouter des arrêts pour refaire le plein de carburant sur plusieurs de ses vols à destination des États-Unis.



Le ministre indien de l'aviation avait déclaré que les compagnies aériennes indiennes avaient perdu environ 80 millions de dollars en raison de la fermeture de l'espace aérien pakistanais.