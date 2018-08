Le Sri Lanka envisage une entrée sans visa pour les pays amis

C'est une volonté du gouvernement afin d'attirer davantage de touristes en basse et moyenne saison. la période d’application de cette éventuelle exemption de visa irait d’Octobre à Novembre et de Mars à Avril.



Une dizaine de pays serait concernée. Il s'agit,très probablement,de ceux dont les touristes sont les plus nombreux à visiter le Sri Lanka. Inde,Chine,Royaume-Uni,Allemagne,France,Russie,Australie,Etats-Unis,Canada,Ukraine ainsi que le Japon pour ne citer que les principaux.