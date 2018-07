Le business travel en Chine

Avec plus d’un milliard d’habitants, le marché chinois représente aujourd’hui la plus grande dépense de business travel au monde (350bn$), dépassant les USA depuis 2016 (China Business Travel Barometer) et cela ne fait que commencer…L’économie continue de se développer et la demande augmente. En 2017, le nombre de voyageurs a augmenté de 13,7% sur les trajet domestiques et de 7,4% sur les trajets internationaux.Un nouvel aéroport de la capitale ouvrira ses portes à la fin 2019. Avec ses huit pistes desservant 100 millions de passagers par an, le Beijing Daxing International deviendra le plus grand aéroport du monde.Tout se fait vite, et à un rythme effréné.