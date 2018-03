Le cyclone Dumazile perturbe La Réunion

C'est la saison des cyclones dans l'océan Indien, après Berguita c'est Dumazile qui perturbe la vie réunionnaise. Chez [Corsair :]bAprès l'annulation du vol SS774 du 4 mars, le vol SS753 la Réunion/Paris Orly de ce lundi 5 mars devrait décoller comme prévu à 19h30, la compagnie rappelle aux voyageurs de prévoir des délais suffisants pour rejoindre l'aéroport bien avant 18h30, heure limite d'enregistrement du vol.Le site de la compagnie est mis à jour régulièrement. Les passagers peuvent également contacter le 3917 (0.35cts/min) pour plus de renseignements. Chez [Air Austral :]bProgramme de vols également maintenu, même recommandations pour les délais, la circulation pouvant être difficile et les accès contraints.Par ailleurs et compte tenu des conditions actuellement dégradées sur l’île de La Réunion, la compagnie a souhaité mettre en place les mesures commerciales suivantes :- Pour les passagers ayant des billets non modifiables ou modifiables avec frais et non remboursables dont les vols étaient prévus initialement sur la période allant du lundi 05 mars 2018 au mercredi 08 mars 2018 : possibilité de modification sans frais sur le montant hors taxes sous réserve de disponibilité dans la même classe de voyage.- Modifications possibles dans la limite d'un an à compter de la date d'émission du billet (les taxes devront être réactualisées au moment de la revalidation des billets aux nouvelles dates).- Si nouvelle réservation avec changement de la saisonnalité, cette modification se fera avec réajustement sur le niveau tarifaire disponible sans pénalité.- Autorisation de modification de destination si le client le souhaite sans pénalité avec réajustement sur le nouveau tarif applicable (si nécessaire), dans la limite d'un an à compter de la date d'émission du billet.