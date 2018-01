Le nouvel Terminal de Séoul Incheon a ouvert ses portes

Les 4 membres de SkyTeam Korean Air, Delta Air Lines, Air France et KLM se sont installés dans le nouveau terminal 2 de l'aéroport de Séoul. Cette installation a été pensée pour faciliter les correspondances des 2 vols quotidiens opérés par KE et AF entre la France et la Corée. En effet, le départ et l’arrivée se faisant désormais dans un seul et unique terminal, les passagers se rendent directement vers leur connections opérées par Korean Air vers les vols domestiques, Japon, Pacifique et l’Asie du Sud-Est. Les fonctionnalités du Terminal 2 offrent un temps de transfert réduit et un service unifié.



La compagnie coréenne dispose désormais d’un plus grand nombre de bornes d’auto-enregistrement et de dépose-bagages pour fluidifier le parcours des voyageurs. Le bâtiment abrite également les tout derniers appareils en matière de détection/filtrage. Ces appareils permettent selon la plate-forme de réduire de 20 minutes le temps nécessaire aux formalités d’enregistrement, d’immigration et de correspondance, comparé au Terminal 1.



Afin de diminuer l’attente des passagers lors de la livraison des bagages, un système de transport à grande vitesse a été installé au T2. De plus, l’accès à l’aéroport est facilité grâce aux stations de bus et de train situées à côté du T2.