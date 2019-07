Le prix des carburants baisse encore cette semaine

Comme la semaine dernière, les prix des carburants connaissent une tendance à la baisse. Le SP98 s’affiche à 1,563 euro par litre soit un recul de 3,6 centimes (-2,30 %). Le SP95 revient à 1,493 euro le litre, en baisse de 2 centimes (-1,30 %). Le gazole perd 3,4 centimes (-2,40 %) et coûte 1,409 euro.



À l’ouverture des marchés ce lundi, le baril de Brent s’affiche à 64,43 $, un prix en légère hausse par rapport aux jours précédents.



La semaine dernière, la reprise des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine puis l’annonce de l’OPEP et de ses partenaires de prolonger leur accord de réduction de production pour 9 mois avaient fait repartir le prix du pétrole brut à la hausse. En milieu de semaine, les marchés pétroliers sont ensuite redescendus avant de connaître une nouvelle hausse vendredi, alors qu’un pétrolier iranien soupçonné de livrer du pétrole à la Syrie a été arraisonné au large de Gibraltar. À noter que des prévisions pessimistes autour de la demande en 2020 ont été annoncées dans le même temps.