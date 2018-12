Le site du Quai d'Orsay piraté: des données sur les voyageurs ont été collectées

Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a fait savoir qu’il a été victime d’un piratage et que les données personnelles d’utilisateurs ont été volées. Un email a été envoyé aux personnes concernées ce 13 décembre 2018 pour les prévenir que leur nom, prénom, numéro de téléphone mobile et adresse mail ont pu être dérobées par les hackers. Il est possible que vous fassiez partie des victimes même si vous n’avez jamais fourni ces informations vous-même au Ministère : un proche qui vous a choisi comme « personne à contacter » dans le cadre d’un voyage à l’étranger a pu transmettre ces éléments.



" On ne peut exclure que ces données puissent être utilisées par des tiers à des fins publicitaires (par courriel ou SMS), d’hameçonnage (phishing) ou de tentatives d’escroquerie ", prévient le ministère. " Nous vous invitons à vous montrer vigilant à l’égard de messages de source douteuse, cherchant à usurper l’identité du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ou d’un proche en déplacement ou en mission à l’étranger et qui vous inviteraient à préciser des informations personnelles ou des données d’identification, à ouvrir une pièce jointe ou encore à cliquer sur un lien vers un site internet " , précise le communiqué.