Les TGV du Sud-Ouest à nouveau au départ de Montparnasse, ce mardi

Les TGV du Sud-Ouest - reportés à Paris-Austerlitz après l'interruption de trafic à Montparnasse après un incendie vendredi dernier - seront à nouveau en gare de Paris-Montparnasse, ce mardi.La SNCF indique que les 2/3 du trafic seront garantis ce mardi (contre 50% lundi) et que l’ensemble des départs et arrivées seront assurés à Paris-Montparnasse.La compagnie prévoit également qu'un trafic proche de la normale sera assuré vendredi pour les départs et arrivées de fin de semaine.