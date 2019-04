Les clients d'Air Lingus peuvent régler leur billet via Apple Pay

Le paiement se fait via la technologie Touch ID sur Apple Pay ou via reconnaissance faciale pour les utilisateurs de l'iPhone X. Il a été développé par Aer Lingus Payments Hubs en association avec Voyego, société spécialisée dans les solutions technologiques.



Selon la compagnie aérienne, ce système de paiement répond à une demande croissante de la part des voyageurs pour le paiement via mobile. En effet, ils auraient augmenté de 50% en 2018.



En parallèle, Aer Lingus a également lancé une carte de crédit début 2019, qui permet à ses détenteurs d'avoir accès à de nombreux avantages (vols gratuits, speedy boarding, salons...).