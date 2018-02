Les gares du RER C fermées jusqu'au 10 février

La décrue n’étant pas au rendez vous des prévisions, la reprise des circulations du RER C sur les gares intra-muros ne se fera pas avant le samedi 10 février au mieux.



Une amélioration est cependant au programme, depuis Javel dès samedi 3 février pour Versailles et lundi 5 pour St Quentin. Pour les autres gares fermées, " Sur la base des prévisions de Vigicrue, la reprise est envisagée pour le samedi 10 février, au plus tôt ", annonce la SNCF qui annonce qu'un nouveau point sera fait mercredi, a-t-elle ajouté.



La nouvelle date annoncée inclut les 48 heures nécessaires pour le remontage et la vérification des installations électriques qui ont été démontées pour les préserver de l'eau, les contrôles des voies et la circulation de trains d'essais, selon la SNCF. Le RER C circule le long de la Seine, sous le niveau du fleuve, dans la traversée de Paris.