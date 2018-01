Les habitants du Doubs et du Jura invités à rester chez eux

Météo France conseille aux habitants du Doubs et du Jura de rester chez eux ou d'éviter "tout déplacement" et place les deux départements en vigilance rouge. " Côté Franche-Comté, il est tombé entre 30 et 60 mm sur les 24 dernières heures, et jusque 80 mm localement sur le plateau jurassien , explique Météo France. Côté Alpes, on a relevé au cours des 12 dernières heures de 30 à 55 mm en général sur le relief des départements placés en vigilance orange ."



Au total, 29 départements sont placés en vigilance orange à la pluie et aux inondations. Les inondations menacent le Calvados, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, l'Eure, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Nièvre, l'Oise, l'Orne, le Rhône, la Haute-Saône, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Vosges, l'Yonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

La vigilance "pluie-inondation" concerne l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Enfin, la vigilance orange aux avalanches concerne l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.