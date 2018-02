Les infrastructures des transports en 3 scénarios sur 20 ans

– Ligne nouvelle entre Paris et la Normandie: priorité à l’aménagement de la gare Saint-Lazare à Paris, puis à la réalisation de Paris-Mantes et du contournement de Rouen.

– Ligne à grande vitesse (LGV) Bordeaux-Toulouse: priorité à l’aménagement des sorties de Bordeaux et Toulouse, puis au tronçon Agen-Toulouse.

– Ligne nouvelle Marseille-Nice: d’abord des améliorations du côté de Marseille, Toulon et Nice, puis une gare souterraine à Marseille Saint-Charles (qui ne serait plus en cul-de-sac), puis Nice-Cannes, et – bien plus tard – Aubagne-Toulon et Cannes-Le Muy.

– Ligne nouvelle Montpellier-Perpignan: priorité à Montpellier-Béziers.

– Ligne nouvelle Roissy-Picardie: réalisation en donnant la priorité aux trains régionaux.

– LGV Bordeaux-Dax: remise à beaucoup plus tard.

– Contournement ferroviaire de Lyon et ligne nouvelle entre Lyon et le grand tunnel France-Italie (qui, lui, n’est pas concerné par le rapport): remis à beaucoup plus tard au profit de la modernisation de l’axe Dijon-Modane pour le fret.

– Lignes nouvelles de Rennes vers l’ouest de la Bretagne et Nantes: remises à beaucoup plus tard au profit d’améliorations ponctuelles.

– Achèvement de la LGV Rhin-Rhône: remis à beaucoup plus tard.

– LGV de Paris vers Orléans, Clermont-Ferrand et Lyon (POCL): abandonnée, au profit surtout d’améliorations de la ligne classique Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT).

– Projets d’électrification (lignes de Paris à Troyes, Laroche-Migennes à Auxerre, d’Angoulême à Saintes et Royan et d’Amiens à Rang-du-Fliers): abandonnés au profit de l’utilisation de locomotives bimodes (diesel-électrique) ou à hydrogène, sauf la partie suburbaine de Paris-Troyes.

– Réouverture de Pau-Canfranc-Saragosse par le tunnel du Somport: abandonnée.