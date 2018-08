Les risques s'accentuent en Argentine

Le peso argentin a perdu 42% de sa valeur depuis le début de l'année mais la crise s'accentue et l'Argentine a vu sa monnaie plonger de 16 % ce jeudi 30 août à la suite du relèvement de 45 % à 60 % des taux d'intérêt par la banque centrale. Mercredi, le peso s'échangeait à 34,48 pesos pour un dollar à la fermeture.



Le président argentin, Mauricio Macri, a demandé mercredi au FMI d'avancer ses versements afin de soutenir le programme économique du gouvernement. Christine Lagarde a répondu dans la soirée que le FMI agirait le plus vite possible. Les marchés craignent que l'Argentine ne puisse pas honorer ses engagements sur sa dette en dollars en 2019.