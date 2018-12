Les routiers annulent leur grève

Les chauffeurs routiers demandaient à recevoir des engagements écrits de la part des quatre organisations d’employeurs représentatives du secteur. Ces dernières ont adressé des courriers aux deux syndicats, FO et la CGT, pour s'engager sur le maintien des taux de majoration de 25 % et 50 % appliqués aux heures supplémentaires des chauffeurs routiers.



La CGT-Transports, deuxième syndicat du transport routier, s'est félicitée, " Nous avons eu des demandes très précises. Les organisations patronales et le ministère répondent à ce que nous demandons. "



Les deux organisations syndicales , après consultation de leurs bases, ont donc décidé de lever le préavis. L'annulation de la grève, synonyme de barrages routiers, est une bonne nouvelle pour les organisations patronales et encore plus pour le gouvernement alors que le weekend s'annonce à haut risque avec la nouvelle manifestation des " gilets jaunes " ce samedi à Paris.