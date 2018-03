Les voyages d'affaires bientôt sans avion ?

repenser nos habitudes en matière de voyages en avion

Les partisans du fly less sont de plus en plus nombreux. Et alors qu’ils commencent à se faire entendre, ceux qui prônent de limiter les voyages en avion veulent transformer un débat de niche en mouvement redéfinissant la manière dont nous pensons le transport aérien. Qui sont-ils et quels sont leurs messages

Il y a les "locavore", qui ne veulent manger que local, les journées sans voiture et autre "décroissants". Les "flyless" sont moins nombreux mais leur mouvement prend de l'épaisseur, si l'on en croit le blog de Javier Caletrio sur le Forum Vies Mobiles. Dans un article très complet, il explique que cette tendance nous invite à "". "", voilà tout l'objet de son billet.Y a t-il parmi vos voyageurs d'affaires des partisans du "tout-train" aux dépens de l'aérien ?