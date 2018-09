Liberia : un nouveau terminal pour l'aéroport de Monrovia d'ici la fin de l'année

Le chantier du nouveau terminal de l’aéroport international Roberts de Monrovia qui avait démarré début 2017, touche à sa fin. Le bâtiment devrait être livré d'ici la fin de l'année selon le directeur général du Liberia Airport Authority (LAA), Wil Bako Freeman.



Il a confié au Daily Observer "Le terminal a été installé et les entrepreneurs travaillent chaque jour pour s’assurer qu’il sera prêt, comme promis. Les deux ponts d'embarquement entre le bâtiment et la piste ont été reliés, tandis que l’ingénierie et le revêtement sont en cours de finition".



Le dirigeant a aussi précisé que le bâtiment avait été conçu pour que des agrandissements soient réalisables si le trafic venait à augmenter sur la plate-forme de la capitale du Liberia. Ce projet a nécessité un investissement de 50 millions de dollars. La piste a également été rénovée grâce à une enveloppe de 30 millions de dollars.