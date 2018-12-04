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Mardi 4 Décembre 2018

Liste noire des 115 compagnies aériennes interdites en Europe


L'Union Européenne vient de publier sa nouvelle liste des compagnies aériennes jugées les plus dangereuses pour les passagers et interdites de vol en Europe. Les compagnies bannies sont désormais au nombre de 115, réparties dans 15 Etats.



Liste noire des 115 compagnies aériennes interdites en Europe
Plusieurs changements sont à noter dont le retrait de la liste noire de toutes les compagnies aériennes certifiées en Indonésie, compte tenu des nouveaux progrès en matière de sécurité aérienne qui ont été constatés dans ce pays.

Voici la liste complète des 115 compagnies à éviter car jugées peu sûres :

Afghanistan
AFGHAN JET INTERNATIONAL AIRLINES
ARIANA AFGHAN AIRLINES
EAST HORIZON AIRLINES
KAM AIR
SAFI AIRWAYS

Angola
AEROJET
AIR GICANGO
AIR JET
AIR NAVE
AIR26
ANGOLA AIR SERVICES
DIEXIM
FLY540
GIRA GLOBO
HELIANG
HELIMALONGO
MAVEWA
SONAIR

Congo
AERO SERVICE
CANADIAN AIRWAYS CONGO
EMERAUDE
EQUAFLIGHT SERVICES
EQUAJET
EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.
MISTRAL AVIATION
TRANS AIR CONGO

République démocratique du Congo
AIR FAST CONGO
AIR KASAI
AIR KATANGA
AIR TROPIQUES
BLUE AIRLINES
BLUE SKY
BUSY BEE CONGO
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)
CONGO AIRWAYS
DAKOTA SPRL
DOREN AIR CONGO
GOMAIR
KIN AVIA
KORONGO AIRLINES
MALU AVIATION
MANGO AIRLINES
SERVE AIR
SERVICES AIR
SWALA AVIATION
TRANSAIR CARGO SERVICES
WILL AIRLIFT

Corée
AIR KOYO

Djibouti
DAALLO AIRLINES

Guinée Equatoriale
CEIBA INTERCONTINENTAL
CRONOS AIRLINES

Erythrée
ERITREAN AIRLINES
NASAIR ERITREA

Gabon
AFRIC AVIATION
ALLEGIANCE AIR TOURIST
NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)
SKY GABON
SOLENTA AVIATION GABON
TROPICAL AIR-GABON

Irak
IRAQI AIRWAYS

Iran
IRAN ASEMAN AIRLINES

Kirghizistan
AIR BISHKEK
AIR MANAS
AVIA TRAFFIC COMPANY
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)
HELI SKY
AIR KYRGYZSTAN
MANAS AIRWAYS
S GROUP INTERNATIONAL (anciennement S GROUP AVIATION)
SKY BISHKEK
SKY KG AIRLINES
SKY WAY AIR
TEZ JET
VALOR AIR

Libéria
Toutes les compagnies

Libye
AFRIQIYAH AIRWAYS
AIR LIBYA
BURAQ AIR
GHADAMES AIR TRANSPORT
GLOBAL AVIATION AND SERVICES
LIBYAN AIRLINES
PETRO AIR

Népal
AIR DYNASTY HELI. S.
AIR KASTHAMANDAP
BUDDHA AIR
FISHTAIL AIR
GOMA AIR
HIMALAYA AIRLINES
MAKALU AIR
MANANG AIR PVT LTD
MOUNTAIN HELICOPTERS
MUKTINATH AIRLINES
NEPAL AIRLINES CORPORATION
SAURYA AIRLINES
SHREE AIRLINES
SIMRIK AIR
SIMRIK AIRLINES
SITA AIR
TARA AIR
YETI AIRLINES DOMESTIC

Nigéria
MED-VIEW

Sao Tome and Principe
AFRICA'S CONNECTION
STP AIRWAYS

Sierra Leone
AIR RUM, LTD
DESTINY AIR SERVICES, LTD
HEAVYLIFT CARGO
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD
PARAMOUNT AIRLINES, LTD
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD
TEEBAH AIRWAYS

Soudan
ALFA AIRLINES SD
BADR AIRLINES
BLUE BIRD AVIATION
ELDINDER AVIATION
GREEN FLAG AVIATION
HELEJETIC AIR
KATA AIR TRANSPORT
KUSH AVIATION CO.
NOVA AIRWAYS
SUDAN AIRWAYS CO.
SUN AIR
TARCO AIR

Surinam
BLUE WING AIRLINES

Venezuela
AVIOR AIRLINES

Zimbabwe
AIR ZIMBABWE

En plus de ces 115 compagnies aériennes interdites de vol sur le territoire de l'Union européenne, 6 transporteurs sont soumis à des restrictions particulières : TAAG ANGOLA AIRLINES (Angola), AIR SERVICE COMORES (Comores), AFRIJET BUSINESS SERVICE (Gabon), NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON SN2AG (Gabon ; Afrique du Sud), IRAN AIR (Iran) et AIR KORYO (Corée du Nord)
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