Liste noire des 115 compagnies aériennes interdites en Europe

Plusieurs changements sont à noter dont le retrait de la liste noire de toutes les compagnies aériennes certifiées en Indonésie, compte tenu des nouveaux progrès en matière de sécurité aérienne qui ont été constatés dans ce pays.



Voici la liste complète des 115 compagnies à éviter car jugées peu sûres :



Afghanistan

AFGHAN JET INTERNATIONAL AIRLINES

ARIANA AFGHAN AIRLINES

EAST HORIZON AIRLINES

KAM AIR

SAFI AIRWAYS



Angola

AEROJET

AIR GICANGO

AIR JET

AIR NAVE

AIR26

ANGOLA AIR SERVICES

DIEXIM

FLY540

GIRA GLOBO

HELIANG

HELIMALONGO

MAVEWA

SONAIR



Congo

AERO SERVICE

CANADIAN AIRWAYS CONGO

EMERAUDE

EQUAFLIGHT SERVICES

EQUAJET

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

MISTRAL AVIATION

TRANS AIR CONGO



République démocratique du Congo

AIR FAST CONGO

AIR KASAI

AIR KATANGA

AIR TROPIQUES

BLUE AIRLINES

BLUE SKY

BUSY BEE CONGO

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

CONGO AIRWAYS

DAKOTA SPRL

DOREN AIR CONGO

GOMAIR

KIN AVIA

KORONGO AIRLINES

MALU AVIATION

MANGO AIRLINES

SERVE AIR

SERVICES AIR

SWALA AVIATION

TRANSAIR CARGO SERVICES

WILL AIRLIFT



Corée

AIR KOYO



Djibouti

DAALLO AIRLINES



Guinée Equatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

CRONOS AIRLINES



Erythrée

ERITREAN AIRLINES

NASAIR ERITREA



Gabon

AFRIC AVIATION

ALLEGIANCE AIR TOURIST

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

SKY GABON

SOLENTA AVIATION GABON

TROPICAL AIR-GABON



Irak

IRAQI AIRWAYS



Iran

IRAN ASEMAN AIRLINES



Kirghizistan

AIR BISHKEK

AIR MANAS

AVIA TRAFFIC COMPANY

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

HELI SKY

AIR KYRGYZSTAN

MANAS AIRWAYS

S GROUP INTERNATIONAL (anciennement S GROUP AVIATION)

SKY BISHKEK

SKY KG AIRLINES

SKY WAY AIR

TEZ JET

VALOR AIR



Libéria

Toutes les compagnies



Libye

AFRIQIYAH AIRWAYS

AIR LIBYA

BURAQ AIR

GHADAMES AIR TRANSPORT

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

LIBYAN AIRLINES

PETRO AIR



Népal

AIR DYNASTY HELI. S.

AIR KASTHAMANDAP

BUDDHA AIR

FISHTAIL AIR

GOMA AIR

HIMALAYA AIRLINES

MAKALU AIR

MANANG AIR PVT LTD

MOUNTAIN HELICOPTERS

MUKTINATH AIRLINES

NEPAL AIRLINES CORPORATION

SAURYA AIRLINES

SHREE AIRLINES

SIMRIK AIR

SIMRIK AIRLINES

SITA AIR

TARA AIR

YETI AIRLINES DOMESTIC



Nigéria

MED-VIEW



Sao Tome and Principe

AFRICA'S CONNECTION

STP AIRWAYS



Sierra Leone

AIR RUM, LTD

DESTINY AIR SERVICES, LTD

HEAVYLIFT CARGO

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

TEEBAH AIRWAYS



Soudan

ALFA AIRLINES SD

BADR AIRLINES

BLUE BIRD AVIATION

ELDINDER AVIATION

GREEN FLAG AVIATION

HELEJETIC AIR

KATA AIR TRANSPORT

KUSH AVIATION CO.

NOVA AIRWAYS

SUDAN AIRWAYS CO.

SUN AIR

TARCO AIR



Surinam

BLUE WING AIRLINES



Venezuela

AVIOR AIRLINES



Zimbabwe

AIR ZIMBABWE



En plus de ces 115 compagnies aériennes interdites de vol sur le territoire de l'Union européenne, 6 transporteurs sont soumis à des restrictions particulières : TAAG ANGOLA AIRLINES (Angola), AIR SERVICE COMORES (Comores), AFRIJET BUSINESS SERVICE (Gabon), NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON SN2AG (Gabon ; Afrique du Sud), IRAN AIR (Iran) et AIR KORYO (Corée du Nord)