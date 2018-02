Livre blanc HRS : les solutions de paiement virtuel au secours des budgets hébergement

Savings through Transparency

"Comme l’indique une autre analyse des données d’HRS, les hôtels hors chaînes internationales proposent souvent des chambres à meilleur prix – pour une qualité égale – car ils n’ont pas à s’acquitter de frais de franchise et d’autres dépenses générales connexes".

"L’étude montre que la transparence apportée par les solutions de paiement virtuel oriente les voyageurs vers des hôtels moins chers. En effet, leurs comportements évoluent et ils réalisent des économies… sans même s’en rendre compte. Ce phénomène éclaire sous un autre jour les discussions autour des avantages du paiement virtuel, puisque jusqu’à présent on parlait surtout d’économies indirectes".

Les auteurs du livre blanc d’HRSont analysé 30 000 réservations d’hôtels par les entreprises, une moitié ayant été effectuées avant la mise en place d’une solution de paiement virtuel, et l’autre moitié après. Ils ont établi qu'après la mise en place d’une solution de paiement virtuel, le tarif moyen des chambres réservées est passé de 112,3€ à 98,6€, soit une baisse de 12%. Par ailleurs, le taux de non-présentation (ou "no-show"), à l’origine de frais supplémentaires pour les entreprises, a aussi diminué, passant de 4,1% à 3,5%.L'étude montre également que les voyageurs ont réservé leur chambre 2,5 jours plus tôt, en l’occurrence 11 jours avant l’arrivée contre 8,5 jours auparavant.Selon le livre blanc, la baisse significative du tarif moyen s’explique par deux facteurs. D’abord, la réservation anticipée entraîne une hausse du prix des chambres lors des salons professionnels. Ensuite, les données montrent que les bookings bénéficient moins aux chaînes internationales et plus aux hôtels régionaux et locaux. En effet, alors que ces derniers ne représentaient que 30% des réservations avant la mise en place de la solution, leur proportion a par la suite atteint 40%. HRS ajouteChristian Gall, vice-président Payment Solutions d’HRS, ajouteLe livre blanc peut être téléchargé à cette adresse