Location de voitures: stabilité des prix pour les 12 prochains mois

Le transport terrestre est souvent négligé dans la gestion des voyages d’affaires, mais ce secteur, dynamique et en évolution constante, est un élément clé de l'expérience du voyageur. Nos consultants et analystes ont créé le rapport Ground Monitor 2019 pour soutenir nos clients dans l’optimisation de leurs programmes de transports terrestres, et pour les aider à mieux contrôler leurs dépenses tout en offrant la meilleure expérience possible aux voyageurs.

Selon le rapport, et après une longue période de croissance limitée, les États-Unis et le Canada devraient voir leurs tarifs de location de voitures augmenter de 1%, tirés par une demande en hausse.En Amérique latine, les loueurs d'Argentine, du Brésil, du Chili et du Mexique peuvent s'attendre à voir les prix augmenter de 0,75%.En Europe, les tarifs de location de voitures devraient légèrement diminuer dans de nombreuses grandes destinations d’affaires, avec des baisses allant de - 0,5% au Royaume-Uni à - 4,5% en Belgique.La France et la Suisse devraient quant à elles faire face à de faibles augmentations, respectivement de 0,5% et 2,5%.Globalement, les tarifs de location de voitures devraient rester stables malgré l’augmentation des coûts subis par les loueurs de voiture : en effet, les véhicules sont désormais plus chers à l’achat et à l’entretien en raison des nouvelles technologies et nouvelles fonctionnalités liées à la sécurité des voyageurs (caméras arrière, capteurs, système anticollisions…).Le rapport Ground Monitor 2019 s’intéresse également à l’émergence des nouvelles offres de transport terrestre, disponibles via des applications mobiles. Les réservations de VTC, tels que Lyft ou Uber, font désormais partie intégrante de la gestion des voyages.Dans un paragraphe traitant de la façon dont les acheteurs peuvent optimiser la gestion des transports terrestre dans les programmes voyages, le rapport explique comment anticiper les innovations liées à ce type d’applications, motivées par une demande provenant des voyageurs et par le renforcement de la réglementation environnementale." explique Joakim Johansson, vice-président Business Development chez American Express.Le Ground Monitor 2019 est le dernier-né de la série des rapports conçus par l'équipe Global Business Consulting de GBT. Destinée à accompagner les travel managers dans leur politique voyages, la prochaine édition, à paraître en juillet 2019, analysera le secteur hôtelier.Le rapport Ground Monitor 2019 est disponible en téléchargement (en anglais) en suivant ce lien