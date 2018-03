Londres : la nouvelle ligne Elizabeth Line suivra le prix du métro sauf pour London Heathrow

La ligne Elizabeth Line permettra aux voyageurs d'affaires de traverser Londres d'Est en Ouest - et notamment de relier La City à Londres Heathrow – à partir de décembre prochain. La grille tarifaire des zones à 1 à 6 du métro londonien s 'appliquera à cette nouvelle installation, avec toutefois des prix adaptés pour les services au départ et vers Londres Heathrow.Les voyageurs d'affaires reliant l'aéroport au centre de la capitale britannique devront payer 12,10 livres aux heures de pointe et 10,10 livres aux heures creuses, soit plus du double que le prix du métro : 5,10 livres aux heures de pointe et 3,10 livres aux heures creuses. TfL précise que le coût de l'Elizabeth Line sera moins élevé que le trajet actuellement réalisé via le métro et le Heathrow Connect dont le montant s'élève à 13,10 livres.De plus, les détenteurs d'une carte Oyster couvrant la zone 6 pourront l'utiliser sur les services vers Heathrow. Le "daily cap" – prix maximum en cas de voyages multiples sur une journée - sera le même prix que celui pour le métro et le bus, soit 12,50 livres.L'ouverture de la ligne représentera une avancée pour les voyageurs d'affaires. Le trajet entre Piccadilly Circus et le T5 de London Heathrow prend actuellement 53 minutes alors que la liaison London Paddington – Heathrow prendra 25 min avec l'Elizabeth Line.Le maire de Londres a également annoncé que les services du Heathrow Connect entre les terminaux 2/3, le Terminal 4 et Paddington seraient transférés à TfL à compter du 20 mai 2018.Le Heathrow Express poursuivra son activité et proposera toujours sa propre grille tarifaire, soit 22 livres l'aller simple aux heures creuses et 25 livres aux heures de pointe (tarif en ligne). Néanmoins, il fera gagner 10 minutes par rapport au futur service.