Londres Heathrow : annulation de la grève prévue pour vendredi 26 et samedi 27 juillet

Les grèves à l'aéroport d'Heathrow qui devaient avoir lieu les vendredi 26 et samedi 27 juillet, à l'appel du syndicat Unite ont été annulées. Celles prévues pour le mois d'août restent suspendues au vote des employés de l'aéroport à propos de nouvelles propositions salariales.Le syndicat annonce qu'il lève son préavis de grève après avoir reçu une nouvelle proposition de hausse des salaires pour les 4000 employés au sol de l'aéroport. Une augmentation de 7,2% étalée sur 2 ans et pour laquelle les employés sont invités à voter. A l'issue de la consultation et en fonction du résultat, les autres grèves prévues par le syndicat seront maintenues . Des débrayages prévus pour les lundi 5 et mardi 6 août, et les vendredi 23 et samedi 24 août.