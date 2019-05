Lufhtansa installe de nouveaux sièges à bord des appareils de la famille des A320neo

Le Groupe Lufthansa, qui comprend les compagnies aérienne SWISS, Austrian Airlines et Lufthansa, équipe ses cabines de nouveaux sièges.



Après avoir passé commande d'une quarantaine d'A321neo et avoir reçu le premier le 4 mai, le groupe affirme que : « le rembourrage confortable de l’assise et du dossier assure une expérience d’assise agréable grâce à la répartition ergonomique de la pression. Grâce à l’amincissement innovant du dossier, les clients bénéficient d’encore plus d’espace personnel ». En parallèle, les clients en classe Affaires peuvent régler le dossier à 26 degrés pendant la croisière. Chaque rangée de sièges dispose de ses propres ports USB « dans la norme actuelle et future ».