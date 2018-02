Lufthansa & Austrian : des sièges payants en éco

Lufthansa et Austrian Airlines suivent l'exemple mis en place chez Swiss depuis un an. Comme chez leur consœur suisse, la réservation d'un siège dans les premières rangées de la classe Eco des vols long-courriers (les sièges derrière les zones Business et Premium ou ceux près des sorties) sera payante.Cette option entrera en vigueur à partir du 20 février 2018 pour des vols à compter du 7 mars. Le prix variera entre 30 et 50 euros par segment en fonction de la distance parcourue. Les membres HON Circle et Senators pourront booker les premières rangées de la classe Eco gratuitement (en fonction de la disponibilité).