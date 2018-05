Lufthansa : le nouveau kit d'accueil récompensé avant même son décollage

Le nouveau kit d'accueil des de la First de Lufthansa sera proposé à bord des avions de la compagnie allemande à partir de fin mai. Si les passagers ne l'ont pas encore eu entre les mains, la trousse est déjà plébiscitée. Elle a reçu le prix Onboard Hospitality Award 2018 du meilleur kit d'accueil Première Classe. Les lecteurs du magazine britannique Onboard Hospitality ont évalué les trousses d'accueil de plusieurs compagnies sur plusieurs critères : première impression, qualité, durabilité, poids, utilité, design, fonctionnalité, goût, contenu et enrichissement de l'expérience client.



Avec ces éléments, le kit d'accueil Windsor de Lufthansa proposé aux femmes a reçu l'Onboard Hospitality Award dans la catégorie meilleure trousse First. Cette housse, reconnue pour son design et son élégance, sera offerte aux passagères de la première classe à compter de fin mai.