Lufthansa : une option payante de repas à la carte en Eco

Les voyageurs d'affaires gourmands pourront s'offrir une pause plaisir pendant leurs vols long-courriers Lufthansa même s'ils sont en Economy ou Economy Premium. La compagnie leur proposera en option payante 7 menus à la carte, servis dans de la vaisselle à compter de mai 2018.



Les passagers auront le choix entre un repas gourmet composé d'un steack grillé, un Bento proposant une sélection de sushi japonais, un snack bavarois, un menu asiatique vitalité avec du quinoa, des pâtes méditerranéennes avec des crevettes ou encore un curry thaï.



Les menus coûtent entre 19 et 33€. Ils sont disponibles sur tous les vols long-courriers au départ de Francfort et Munich. L'offre à la carte pourra être réserver via le site de la compagnie jusqu'à 24 heures avant le départ.