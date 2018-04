Lufthansa à l'offensive dans la vente directe

Désormais, sur le long courrier de Lufthansa, le rabais proposé irait de 10 à 20 euros, respectivement sur l’aller et sur l’aller/retour. Une position commerciale qui bouscule les 16 € de surcharge imposée par le groupe depuis deux ans.



Cette décision vient conforter celle annoncée en mars dernier et qui expliquait que les meilleurs tarifs de la compagnie ne seraient disponibles que sur les canaux de vente directe. Une position qui confirme la stratégie de relations commerciales directes que le groupe allemand veut développer avec les entreprises européennes.



Si Lufthansa n’évoque pas la mise à disposition auprès de ses plus gros clients d’un flux dédié NDC via un agrégateur reconnu, il n’empêche que l’idée est toujours dans les cartons. British Airways comme Air France/KLM regardent avec attention les premiers pas du transporteur allemand. British Airways a déjà annoncé un rabais de 5 € pour les ventes directes du long-courrier.