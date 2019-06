Lufthansa : revue à la baisse de la prévision des résultats 2019

Jusqu’à présent fixée entre 6,5 et 8%, la prévision de la marge d’exploitation de la Lufthansa en 2019 vient d’être revue à la baisse par la compagnie. Elle est désormais fixée entre 5,5 et 6,5%, ce qui représente un bénéfice situé entre 2 et 2,4 milliards d’euros. Les prévisions s’orientent vers une baisse notable par rapport à 2018, où la marge d’exploitation avait atteint 7,9%.



Ces prévisions pessimistes s’expliquent par plusieurs raisons. Malgré une baisse récente du pétrole, la hausse du prix du kérosène est actuellement évaluée à 550 millions d’euros par rapport à l’an dernier. Mais la raison principale serait la concurrence de plus en plus féroce infligée par les compagnies à bas coût. Parmi celles entrant directement en concurrence avec Lufthansa figurent notamment Ryanair et EasyJet. Eurowings, compagnie à bas prix filiale de Lufthansa, est elle-même en difficulté face aux concurrentes du secteur. De manière générale, les compagnies appartenant au groupe Star Alliance, propriétaire de Lufthansa, sont actuellement en souffrance, à l’image d’Austrian Airlines et de Swiss Air.