Luxembourg: les hôtels Accor rachetés par Batipart ?

Le quotidien gratuit L'Essentiel annonce que Batipart vient d'acheter les hôtels les plus emblématiques du Grand Duché, soit les deux Sofitel, les deux Novotel, le Novotel Suites ainsi que le futur Mama Shelter en construction au Kirchberg. AccorHotels n'a pas répondu à notre demande pour savoir s'il s'agissait plus précisément de la vente des murs et si dans ce cas les hôtels conserveraient leurs enseignes. Selon L'Essentiel, Batipart disposerait l'an prochain avec ce rachat d'un millier de chambres à travers le Luxembourg, soit un cinquième de la capacité hôtelière du pays.