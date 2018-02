Lyon – Saint Exupéry : de nouveaux magasins au Terminal 2

Après l’ouverture d’une zone commerciale et de détente de 10 000m² dans le nouveau Terminal 1B, c’est au tour du Square de se doter d’une nouvelle offre shopping. L’ancienne pharmacie (à présent au Terminal 1B) et le point de restauration O’Picnic seront remplacés avant l’été par deux nouvelles enseignes : la Fnac, qui proposera avec une offre culture-loisirs dédiée aux voyageurs en mobilité, et Travel & co by Relay , un nouveau concept de boutique spécialisée dans le confort de voyage.



Situés côté ville, les deux commerces seront accessibles à tous : passagers, accompagnants et autres visiteurs de l’aéroport. Les travaux ont commencé en fin d’année dernière avec l’ouverture d’un combistore Relay / Casino Shop (opérateur Lagardère Travel Retail) et d’un point de restauration Paul en arrivées du Terminal 2. De plus, le Square propose une boutique Aelia Mode et Beauté, deux restaurants (OL Brasserie & l’Atelier des Rives) et un Starbucks Café.



Un nouvel espace de restauration au Terminal 1A

Dans le même temps, l’ancien foodcourt à l’entrée du Terminal 1A (Millies, Pizza Hut et Brioche Doré) sera remplacé par un tout nouveau point de restauration. Sur une surface de 500m², le restaurant en self-service sera doté de 240 places assises et d’une large terrasse. Le concept est exclusif à Lyon-Saint Exupéry.



Le Terminal 1B n'est pas en reste. 20 enseignes de shopping et restauration ont été inaugurées en octobre dernier. Cette offre propose un ancrage territorial avec des points de ventes tels que Confluences Café, Alpages ou Délices de Lyon. Des enseignes inédites ont aussi été ouvertes (Fedon, Mademoiselle Vernis ou encore Looping). Les passagers profitent aussi d’une boutique Aelia Duty Free de plus de 1 400m². Enfin, des pop-up stores accueillant des jeunes marques et concepts régionaux.