Lyon-Saint Exupéry : un RDV pour passer les contrôles et des voitures en libre service

L'aéroport testera à partir de fin juin Lineberty, un service de file d’attente virtuelle pour accéder au contrôle frontalier (pour les embarquements), au sein du Terminal 1 Hall B.Avant son départ, le voyageur d'affaires doit prendre rendez-vous sur l’application ou le site web d’Aéroports de Lyon pour utiliser le système automatisé de contrôle frontalier PARAFE (accessible aux personnes âgées de plus de 18 ans et munies d’un passeport biométrique français, allemand, belge ou luxembourgeois). Il pourra ainsi ensuite se présenter à l'heure dite aux contrôles frontaliers sans faire la queue.Une autre nouveauté fait son entrée sur la plate-forme ce lundi 25 juin. Elle abrite désormais d'un service de location de voitures en libre-service. Il suffit de quelques clics sur son smartphone pour réserver, repérer et ouvrir un véhicule à la descente de l’avion, à toute heure du jour et de la nuit et en toute autonomie. Décliné via deux opérateurs, ADA et la startup Virtuo, au parking P4, ce service 100% digitalisé comprend à ce jour 50 véhicules.Par ailleurs, le chatbot - déployé à l’automne dernier sur le facebook messenger de Lyon Saint Exupéry – qui permet entre autres de connaître le statut de son vol sera enrichi avec de nouvelles fonctionnalités au cours du dernier trimestre 2018.