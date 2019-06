Lyon et Belgrade reliés pour la première fois grâce à Wizz Air

Le 16 juin, la compagnie low-cost hongroise Wizz Air a lancé un nouveau programme de vols entre Lyon et Belgrade. La cité rhodanienne et la capitale serbe sont ainsi désormais reliées les mardis et dimanches. Jamais un vol direct n’avait eu lieu entre les deux villes. Depuis 2018 et l’acquisition de l’aéroport de Belgrade par Vinci Airports, les deux aéroports appartiennent au même groupe. La nouvelle liaison aérienne s’inscrit d’ailleurs dans la volonté de Vinci Airports de créer une dynamique de réseau entre ses aéroports.







Bien que de pavillon hongrois, Wizz Air, principale compagnie à bas coût d’Europe centrale et orientale, effectue la majorité de ses vols depuis ou vers la Serbie. La compagnie fréquentait par ailleurs déjà l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry, qu’elle relie aux villes de Varsovie, en Pologne, et Cluj, en Roumanie.